Громко было во время воздушной тревоги.

Поздним вечером 3 ноября в Запорожье раздался взрыв. С 22:08 в Запорожской области объявлена тревога.

Об этом сообщила и.о. городского головы Регина Харченко.

"Звук взрыва в Запорожье! Будьте в укрытиях", – лаконично сообщила чиновница.

Кроме того, взрывы в областном центре подтвердил руководитель ОВА Иван Федоров. Более подробной информации пока нет.

Как сообщалось, вечером несколько раз в Харькове раздавались мощные взрывы. РФ ударила КАБами по областному центру.

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