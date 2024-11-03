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В Сумах раздались мощные взрывы

В Сумах раздались мощные взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Официальной информации нет.

Вечером 3 ноября в Сумах произошло несколько взрывов. С 18:40 в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные медиа.

"В Сумах был слышен взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Заметим, что воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников на Сумщине. Впоследствии – о скоростной цели в направлении областного центра. Пока информации от местных властей нет.

Напомним, ночью 3 ноября дроны атаковали Хмельницкую область. В регионе произошло разрушение. Прошло без пострадавших.

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