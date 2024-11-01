Эксперт назвал город, битва за который станет главным событием осени

Россияне наступают на востоке страны.
Войска Российской Федерации пытаются продвигаться на Кураховском направлении. Битва за город Курахово Донецкой области может стать главным событием на фронте этой осенью.
Такое мнение высказал военный обозреватель Давид Шарп в эфире Radio NV.
Он подчеркнул, что оккупационная армия продолжает проводить наступательные действия на востоке Украины. Впрочем, ключевые события сейчас происходят вокруг Курахово.
"Дело в том, что осень скоро заканчивается. Такого рода эпитеты — это немного для приукрашения. Но если подойти сугубо по-деловому, то вблизи Курахово сейчас развиваются основные события. Если мы говорим вообще о битве за Донецкую область и, в частности, за ее юг, то именно сейчас оккупанты собираются захватить Курахово", — подчеркнул Шарп.
Напомним, аналитики американского Института изучения войны в своем последнем отчете сообщили, что ВСУ восстановили позиции вблизи Курахово, но РФ продвигается дальше. В частности, вблизи Покровска и Угледара.
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