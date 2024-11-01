Експерт назвав місто, битва за яке стане головною подією осені

Війська Російської Федерації намагаються просуватись на Курахівському напрямку. Битва за місто Курахове Донецької області може стати головною подією на фронті цієї осені.

Таку думку висловив військовий оглядач Давид Шарп в ефірі Radio NV.

Він наголосив, що окупаційна армія продовжують проводити наступальні дії на сході України. Втім, ключові події зараз відбуваються навколо Курахового.

"Річ у тім, що осінь скоро закінчується. Такого роду епітети — це трохи для прикрашання. Але якщо підійти суто по-діловому, то поблизу Курахового зараз розвиваються основні події. Якщо ми говоримо взагалі про битву за Донецьку область і, зокрема, за її південь, то саме зараз, окупанти збираються захопити Курахове", - наголосив Шарп.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму останньому звіті повідомили, що ЗСУ відновили позиції біля Курахового, але РФ просуваються далі. Зокрема, поблизу Покровська та Вугледара.

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