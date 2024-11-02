У Києві знову лунають вибухи

Російські загарбники вранці, 2 листопада, атакують Київ ударними дронами. У столиці оголосили повітряну тривогу. Працює протиповітряна оборона.

Раніше очільник Київської МВА Сергій Попко повідомив, що у Солом'янському районі уламки безпілотника впали на території житлової забудови.

За даними КМВА, у місті пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

"За попередньою інформацією, внаслідок влучання уламків, пожежа в житловому будинку", - зазначив Кличко.

Крім Соломʼянськоого району столиці, зафіксовано падіння уламків і в Святошинському районі, повідомили у КМВА. За попередньою інформацією, що перевіряється, сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби слідують на місце.

Читайте також: