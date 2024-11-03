Дроны атаковали Хмельницкую область: что известно о последствиях

В регионе сработали силы ПВО.
Ночью на воскресенье, 3 ноября, российские военные атаковали Хмельницкую область беспилотниками Shahed. В регионе произошло разрушение. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
По его словам, в результате атаки БПЛА произошло возгорание хозяйственного помещения. Кроме того, был поврежден жилой дом и гаражи.
"Сообщений о травмированных или погибших не поступало", — подчеркнул чиновник.
Заметим, что тревога продолжалась с 23:53 2 ноября по 02:03 сегодняшнего дня. В Хмельнитчине силы ПВО уничтожили четыре БПЛА.
Как сообщалось, уже несколько ночей подряд в Хмельницкой области происходят взрывы в результате работы сил ПВО.
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