Дроны атаковали Хмельницкую область: что известно о последствиях

Ночью на воскресенье, 3 ноября, российские военные атаковали Хмельницкую область беспилотниками Shahed. В регионе произошло разрушение. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, в результате атаки БПЛА произошло возгорание хозяйственного помещения. Кроме того, был поврежден жилой дом и гаражи.

"Сообщений о травмированных или погибших не поступало", — подчеркнул чиновник.

Заметим, что тревога продолжалась с 23:53 2 ноября по 02:03 сегодняшнего дня. В Хмельнитчине силы ПВО уничтожили четыре БПЛА.

Как сообщалось, уже несколько ночей подряд в Хмельницкой области происходят взрывы в результате работы сил ПВО.

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