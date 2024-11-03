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У Сумах пролунали потужні вибухи

У Сумах пролунали потужні вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Офіційної інформації немає.

Увечері 3 листопада у Сумах сталося кілька вибухів. Від 18:40 в Сумській області оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляють місцеві медіа. 

"У Сумах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, що Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників на Сумщині. Згодом - про швидкісну ціль у напрямку обласного центру. Наразі інформації від місцевої влади немає. 

Нагадаємо, вночі 3 листопада дрони атакували Хмельницьку область. У регіоні сталися руйнування. Минулося без потерпілих.

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