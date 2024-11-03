Дональд Туск назвал, от кого зависит будущее Европы

Премьер считает, что выборы в США не оказывают значительного влияния на то, что будет проходить в Европе.

Будущее Европы зависит не от президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, а от нее самой.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Гаррис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, хотя в первую очередь оно зависит от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в собственные силы", — заявил глава правительства Польши.

По словам Туска, вне зависимости от результата выборов в США, "эра геополитического аутсорсинга закончилась".

Напомним, Reuters сообщает, что кандидат от республиканцев на выборах президента США Дональд Трамп может попытаться преждевременно заявить о победах, как он это сделал в 2020-м. Демократы готовят оперативный ответ на случай развития событий.

Читайте также:

Напряжение в США растет: в какую игру действительно играет Трамп