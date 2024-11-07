Трамп может начать непубличные переговоры с РФ еще до инаугурации – аналитик

Первым шагом в реализации "мирного плана" Трампа будет подготовка к переговорам с Путиным.

Между избранным президентом США Дональдом Трампом и Россией еще до инаугурации могут начаться непубличные переговоры, по итогам которых Украине представит проект соглашения, на которое она может согласиться или нет.

Такое мнение аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон выразил LIGA.net.

Первым шагом в реализации мирного плана Трампа будет подготовка к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Также читайте Зеленский заявил о потенциале для более крепкого сотрудничества после победы Трампа на выборах

"Можно ожидать, что первым шагом Трампа в реализации его "мирного плана" будет попытка заложить основу для переговоров с Путиным", – сказал Дикинсон.

Он считает, что между Трампом и Россией могут начаться непубличные переговоры еще до инаугурации. По итогам этих переговоров Украине представят проект соглашения, на которое он может согласиться или нет. В случае несогласия США могут прекратить поддержку Киева, предполагает аналитик.

Другой возможный сценарий – Трамп попытается публично усилить позицию Украины для создания базы для хороших переговоров: если в его интересах, чтобы Киев говорил с позиции силы.

Напомним, по информации New York Times, уже ведутся "деликатные многосторонние переговоры" по прекращению войны в Украине. Однако непонятно, как посредническая роль Трампа в прекращении войны будет совмещаться с этими усилиями.

Читайте также: