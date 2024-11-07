Почти половина запущенных Россией БпЛА – это дроны-приманки – Игнат

Кроме резкого увеличения количества атак беспилотниками по Украине, Россия начала использовать дроны-приманки без боеголовок, чтобы перегрузить ПВО.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на экс-спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По словам Игната, вражеские беспилотники-приманки несут "напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу", чтобы имитировать боеголовку "Шахеда".

Эти более дешевые дроны запутывают украинскую противовоздушную оборону, ведь она может сбивать приманки вместо беспилотников, несущих смертельную боеголовку.

По словам экс-спикера Воздушных сил, сейчас БпЛА-приманки составляют почти половину всех российских дронов, выпущенных по Украине.

Напомним, в ночь на 7 ноября Россия устроила очередную массированную атаку дронами по Украине. Враг запустил 106 беспилотников "Шахед" и дронов неустановленного типа.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.