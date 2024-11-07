Відома українська співачка потрапила в моторошну аварію в Києві

Українська співачка SKYLERR, відома за хітом "Вечорниці", потрапила в жахливу ДТП.

Про це артистка повідомила в Instagram-stories. Сталося це вночі у Києві. Виконавиця прямувала на потяг, аби поїхати давати концерт, однак потрапила в ДТП. SKYLERR говорить, що аварія сталася не з її вини. Автівка SKYLERR постраждала, однак сама виконавиця зазначає, що "вона жива й здорова".

"Ніч, окрім страшних обстрілів і постраждалих людей, була просто жахливою й особисто для мене. На жаль, ось так іноді не з твоєї вини відбуваються такі речі, не знаю, чому саме в такий важкий робочий для мене період я маю це все вигрібати, але як є. Як то кажуть, головне жива і здорова", - прокоментувала виконавиця.

SKYLERR потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/skylerr_official

SKYLERR поділилася, що наразі намагається не надто засмучуватися. Артистка переконує себе, що все сталося так, як мало. Співачка впевнена, що мала пропустити потяг, мала провести саме так ніч і отримати такий досвід.

"Я не спала вже понад 30 годин. Зараз я намагаюся себе налаштувати на те, що так мало статись. Мала я пропустити потяг, мала провести так ніч, але поки що не дуже вдається. Головне зараз якомога швидше дістатися до вас на концерти", - поділилася виконавиця.

SKYLERR потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/skylerr_official

Нагадаємо, нещодавно актор Артур Логай потрапив у ДТП, коли їхав за кермом мотоцикла. Аварія теж сталася в Києві.

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