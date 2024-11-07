"Обійми не допоможуть": Зеленський озвучив Європі, як стримати Путіна

Президент акцентував, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії думає лише про війни і він не зміниться. Стримати його можна тільки тиском.

Про це глава держави сказав під час звернення до саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

Зеленський зауважив, що українці захищаються не від російських слів, а від російських нападів. Тому Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

"Обійми з Путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війни й не зміниться. Тільки тиском можна його стримати", – наголосив президент.

Він сказав, що Україна побудувала чітку дипломатичну систему, здатну підштовхнути Росію до справедливого миру. Більшість представлених на саміті країн долучилися до цієї роботи задля ефективної дипломатії.

Зеленський акцентував, що на тематичних конференціях вже було обговорено кожен пункт Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека, енергетика, повернення в'язнів і депортованих до України, повне дотримання міжнародного права і багато іншого.

"Нам треба підштовхнути Росію до цього. І справедливий мир стане нашою спільною перемогою. План перемоги у вас на столі. Тож Україна першою запропонувала змінити нашу спільну стратегію задля досягнення – і якнайшвидше – справедливого миру", – заявив глава держави.

До слова, під час цього ж виступу в Будапешті Зеленський зробив заяву про те, чому Росія насправді почала війну проти України.

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