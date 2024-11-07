Зеленський заявив, чому Росія насправді почала війну

РФ почала війну проти України не тому, що їй потрібно більше території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала війну через прагнення до глобальної влади, як це було колись за радянського чи імперського правління.

Про це глава держави сказав під час звернення до саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

"Росія почала цю війну не тому, що їй потрібно більше території. Росія має більше землі, ніж будь-хто. Вона хотіла глобальної влади, спершу – контролю над Україною, а потім – над усіма вами, як це було колись за радянського чи імперського правління", – висловився Зеленський.

Він зауважив, що Будапешт пам'ятає, який вигляд мають радянські танки. А українські міста не забудуть російські бомби.

"Так само, як Будапешт, кожне місто в Україні й усі наші країни заслуговують на безпеку та мир", – додав президент.

До слова, Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом після його перемоги на виборах. Сторони домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю".

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