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Зеленский заявил, почему Россия на самом деле начала войну

Зеленский заявил, почему Россия на самом деле начала войну

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

РФ начала войну против Украины не потому, что ей нужно больше территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала войну из-за стремления к глобальной власти, как это было когда-то во времена советского или имперского правления.

Об этом глава государства сказал во время обращения к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. У России больше земли, чем у кого-либо. Она хотела глобальной власти, сначала – контроля над Украиной, а потом – над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правления", – высказался Зеленский.

Он отметил, что Будапешт помнит, как выглядят советские танки. А украинские города не забудут российские бомбы.

"Так же, как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира", — добавил президент.

К слову, Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом после его победы на выборах. Стороны договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

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