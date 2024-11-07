Зеленский заявил, почему Россия на самом деле начала войну

РФ начала войну против Украины не потому, что ей нужно больше территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала войну из-за стремления к глобальной власти, как это было когда-то во времена советского или имперского правления.

Об этом глава государства сказал во время обращения к саммиту Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Россия начала эту войну не потому, что ей нужно больше территории. У России больше земли, чем у кого-либо. Она хотела глобальной власти, сначала – контроля над Украиной, а потом – над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правления", – высказался Зеленский.

Он отметил, что Будапешт помнит, как выглядят советские танки. А украинские города не забудут российские бомбы.

"Так же, как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира", — добавил президент.

К слову, Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом после его победы на выборах. Стороны договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".

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