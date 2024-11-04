Другий Саміт миру: Єрмак висловився про дату та очікування

Андрій Єрмак зауважив, що на проведення другого мирного саміту впливають багато факторів, зокрема і американські вибори.

Другий Саміт миру, безумовно, відбудеться, але Україна ніколи не заявляла про якусь конкретну дату його проведення. Зараз зводяться всі комюніке першого саміту, результатом яких буде Формула миру президента Володимира Зеленського з дуже чіткими кроками щодо кожного пункту.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у інтерв'ю Наталії Мосейчук в ефірі ТСН у межах телемарафону.

Єрмак прокоментував інформацію про те, що другий Саміт миру мав відбутися начебто до президентських виборів у США, які заплановані на 5 листопада.

"Ми ніколи не говорили про якусь конкретну дату проведення саміту. Ми говорили про умови, які повинні бути, щоб він відбувся, тому що другий саміт повинен закінчитися конкретним результатом. Ми вважаємо, що ми повинні робити свою справу. Безумовно – багато факторів, які впливають. І американські вибори впливають на Україну, і на те, що відбувається. Але все ж таки важливо з нашого боку не чекати нічого, а робити кожного дня, години все можливе", – розповів керівник ОП.

Він наголосив, що "безумовно, другий саміт відбудеться".

"Ви бачили, як починалася робота над Формулою миру. Відверто скажемо – мало хто в неї вірив. Але сьогодні це вже дуже успішна дипломатична платформа. Відбувся перший саміт. Зараз ми приступаємо щодо зведення всіх комюніке. Результатом буде вже Формула миру президента Зеленського з дуже чіткими кроками по кожному пункту. Кроками, діями, що треба зробити, щоби виконати кожний пункт", – пояснив Єрмак.

За його слова, Україна очікує, що цей документ буде підтриманий щонайменше 95 країнами, які підтримали комюніке першого Саміту миру.

"Це дуже гарна основа для подальших розмов з країнами Глобального Півдня для того, щоби отримати ще й їхню підтримку. Президент дав чіткий меседж – що коли цей документ буде готовий, він абсолютно відкритий для того, щоби почути і, можливо, інкорпорувати частини, які би нас влаштовували, від інших ініціатив: африканських, бразильських, китайських", – зауважив керівник президентського офісу.

Він додав, що було б добре, якби такі розмови відбулися на майданчику G-20 у листопаді в Бразилії.

Водночас Єрмак зазначив, що це абсолютно не означає, що Україна може долучити до Формули миру пункт з китайського чи бразильського плану про зупинку війни на лінії розмежування.

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Нагадаємо, влітку повідомлялося, що Україна має намір провести другий Саміт миру за участю представників Росії до виборів у США в листопаді.

У жовтні в Офісі президента України повідомили, що саміт не відбудеться в листопаді. Як поінформував згодом посол України в Туреччині Василь Боднар, держава прагне організувати мирний саміт до кінця 2024 року.

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