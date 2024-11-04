Як зберігати спокій і не збожеволіти під час відключень світла: поради психологів

Відключеня світла цієї зими в Україні можуть тривати 20 годин, якщо температура впаде до -10°, а Росія виведе з ладу наші АЕС. Масовані ракетні обстріли та блекаути негативно впливають на психіку українців. Це, своєю чергою, призводить до можливої появи стресу, тривоги та апатії.

Як зберігати спокій та допомогти собі під час відключень світла - читайте далі.

Відчуття тривоги та самотності

Психологиня Альбіна Печена пояснює, що наявність таких благ, як вода, світло, тепло є ознакою певної контрольованості нашого життя. Під час відключень світла реакція нашої психіки є дуже різкою. Це є справжнім випробуванням для нашої психіки.

"Часткове скасування наших планів: довгострокових або короткострокових для психіки визначається як фрустрація. Це стан, який дає у відповідь реакцію у вигляді апатичного стану, неконтрольованого гніву, почуття безпорадності, обурення, неможливості впоратися з власним життям. Це все може призвести до низки психологічних реакцій та ментальних порушень", - пояснює Альбіна Печена.

Під час відключення світла ми можемо відчувати самотність. Оскільки темрява створює додаткову ілюзію порожнечі. Коли завмирає зовнішній світ, то внутрішній світ у вигляді негативних емоцій, які під час нормального життя не проявлялися, виходять зараз.

Ще однією емоцією є тривога, яка проявляється у відчутті втрати контролю над своїм життям. Звичайно, коли немає розуміння, як надовго ці відключення, чи ця ситуація: всю зиму, до кінця весни чи довше, тож значно складніше це сприймати.

"Коли ми маємо більш чіткі графіки і розуміємо, на скільки годин це буде, то виникає відчуття певного контролю. Також в цей період ми можемо відчувати нудьгу – певною мірою це беззмістовний стан, відчуття ненаповненості, коли неможливо отримувати соціальний контент, який людина отримувала, візуальні, музичні прояви. Коли все це завмирає, виникає додаткове почуття нудьги та дискомфорту. А ще у людей може виникати відчуття провини", - вказано в повідомленні.

Як допомогти собі

У цих ситуацій варто розуміти, що відчувати дискомфорт в таких умовах - це абсолютно нормально. Це просто нове випробування і воно буде викликати стрес, а отже це нормальна реакція нашої психіки на ненормальну ситуацію.

"Ми маємо перейти від психології звинувачення та пошуку винних до іншої психології: «Я спираюся на те, що є, на свій власний ресурс, і на те, що мене оточує". Ми маємо спробувати пробудити в собі людину, яка створює для себе гідні умови життя за всіх обставин", - радить Альбіна Печена.

Дихальні вправи

Щобвпоратися з тривогою, є безліч інших дихальних вправ. Наприклад:

докласти долоні до живота і почати повільно вдихати та видихати, рахуючи до 10;

сконцентруватися на диханні: глибокий вдих, а потім видих у 2 рази довший від вдиху (при цьому важливо не думати про те, що викликає негативні емоції);

кілька разів швидко втягнути повітря носом, після чого зробити тривалий видих ротом.

Дихання 4‑7‑8



Займіть зручне положення сидячи чи лежачи, за бажання заплющити очі. Притисніть кінчик язика до піднебіння, трохи відкрийте рот і повністю видихніть. Закрийте рота і зробіть вдих носом, рахуючи до чотирьох. Потім дорахуйте до семи, постійно затримуючи дихання. Після цього повільно зі свистом видихніть, рахуючи до восьми. Повторіть подих із рахунком 4-7-8 кілька разів, доки не відчуєте заспокоєння.



Дихання зі змінними ніздрями.

закрийте праву ніздрю і м'яко та повністю вдихніть через ліву ніздрю;

потім закрийте ліву ніздрю і видихніть через праву;

потім вдихніть через праву ніздрю;

закрийте праву ніздрю і видихніть через ліву;

продовжуйте, змінюючи ніздрі після кожного вдиху.

Зазначимо, в Україні цієї зими відключення світла можуть тривати до 20 годин, якщо температура впаде до -10°, а Росія виведе з ладу наші АЕС.

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