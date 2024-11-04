У якому разі мобілізують ще 500 тисяч українців: відповідь нардепа

Також варто звертати увагу і на вік мобілізованих, і на їхній стан здоров’я.

Якщо війна триватиме в Україні ще два-три роки, потрібно буде мобілізувати по 150 тисяч людей на рік.

Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.LIVE.

З його слів, Офіс президента наразі розробляє внутрішній "план перемоги". До продовження повномасштабної війни треба підготуватися, зокрема й з точки зору процесів мобілізації.

"Якщо прогнозувати, що війна триватиме ще 2-3 роки, то нам треба мобілізувати по 150 тисяч на рік", - сказав Горбенко.

Він зазначив, що влітку темпи мобілізації сягали приблизно 20 тисяч осіб на місяць, але у вересні сталася "велика просадка".

Нагадаємо:

Українська влада подовжила до початку лютого 2025 року терміни загальної мобілізації і заявила, що планує призвати на військову службу ще 160 тисяч чоловіків у цей період.

Про конкретні цифри набору повідомив 29 жовтня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Литвиненко, виступаючи у Верховній Раді. Парламент в той день подовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації від 10 листопада ще на 90 днів - до початку лютого 2025 року.

Зі слів секретаря РНБО, станом на зараз мобілізовано було 1 млн 50 тисяч громадян. У наступні три місяці планується призвати ще понад 160 тисяч.

"Зазначене забезпечить доукомплектувати військові частини до 85%", – повідомив Литвиненко.

У травні набув чинності новий закон про мобілізацію, що мав на меті прискорити процес залучення українців до війська і значно збільшити кількість новобранців.

На початку жовтня британське видання The Times повідомило, що Україна планує до кінця року мобілізувати 200 тисяч громадян. Однак ці плани начебто важко виконати через низку обставин.

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