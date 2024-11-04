Погода на 5 листопада: синоптикиня попередила про нічні морози

У вівторок, 5 листопада, в Україні триватиме похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Водночас стихне північно-західний вітер. Лише на сході ще рвоне до 15-20 м/c.

"Мороз вночі затримається, прогнозують +1...-4. Опадів не буде - антициклон. Тумани вночі та вранці в західних областях. Вдень повітря прогріється, якщо можна так сказати, до +4...8 градусів, на сході буде вдень лише +1...4 градуси", - написала вона.

У Києві завтра сухо, вночі -3°C, вдень +6°C.

За її даними, потеплішає в Україні 6-7 листопада.

Раніше синоптики повідомили, яка буде погода у листопаді. Більше про це читайте у новині.

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