Погода на 5 ноября: синоптик предупредила о ночных морозах

Во вторник, 5 ноября, в Украине продлится похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В то же время стихнет северо-западный ветер. Только на востоке еще рванет до 15-20 м/c.

"Мороз ночью задержится, прогнозируют +1...-4. Осадков не будет — антициклон. Туманы ночью и утром в западных областях. Днем воздух прогреется, если можно так сказать, до +4...8 градусов, на востоке будет днем всего +1...4 градуса", — написала она.

В Киеве завтра сухо, ночью -3°C, днем +6°C.

По ее данным, станет теплее в Украине 6-7 ноября.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в ноябре. Больше об этом читайте в новости.

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