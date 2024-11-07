Гучний скандал: у Польщі затримали трьох викладачок з України

У Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало трьох працівниць одного з одеських університетів через корупційну історію з дипломами.

Про це пише польське видання onet.pl.

У Варшаві польські антикорупціонери затримали трьох співробітниць одного з університетів Одеси. Жінки намагалися за хабар купити 60 дипломів скандального у Польщі університету Collegium Humanum для людей, які в ньому ніколи не навчалися.

Ректора цього університету затримали раніше. Польські ЗМІ вважають, що працівниці університету з України про це не знали, а тому приїхали, щоб розшукати поляка.

"Три жінки, які є викладачками Одеського університету в Україні, з'явилися наприкінці жовтня цього року в штаб-квартирі колишнього Collegium Humanum, який тепер називається Університет бізнесу і прикладних наук "Варшава". Вони приїхали до Варшави, оскільки не могли зв'язатися з Павелом Ч., колишнім ректором цього навчального закладу. Вони, напевно, не знали, що чоловік перебуває під вартою і йому вже пред'явлено понад 70 звинувачень", — йдеться у повідомленні.

Ректору, зокрема, інкримінують діяльність в організованій злочинній групі, підроблення документів, привласнення майна на шкоду університету, зловживання службовим становищем та багато інших порушень.

Як встановили співробітники Центрального антикорупційного бюро, жінки намагалися переконати нове керівництво університету видати "документи", зокрема дипломи про вищу освіту та довідки про навчання, в обмін на 40 тисяч доларів. Документи, про які йшлося, призначалися для понад 60 "іноземних студентів", які ніколи не навчалися в Collegium Humanum.

Про суму українки домовились з польським корупціонером заздалегідь. Попри їхні плани, українок затримали.

"Результати розслідування вказують на те, що затримані жінки-викладачки були залучені до організованої злочинної групи, заснованої і очолюваної Павелом Ч. Кримінальна діяльність групи включала видавання дипломів бакалавра, дипломів другого циклу, єдиних магістерських дипломів і престижних дипломів МВА в обмін на фінансову та особисту вигоду", — йдеться в повідомленні Центрального антикорупційного бюро.

Нагадаємо, у центрі Варшави обікрали українок на понад мільйон злотих.

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