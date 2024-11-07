Тіктокерка, яка вихваляла обстріли України, отримала підозру

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією повідомила про підозру 23-річній тіктокерці з Макіївки, яка оприлюднила відео з Київського вокзалу, виправдовуючи обстріли українських міст російськими військами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Інцидент стався 7 жовтня, коли під час повітряної тривоги жінка в прямому ефірі в TikTok заявила, що "росіяни дають відпір українцям" і насміхалася з тих, хто прямував до укриття.

Завдяки швидкій реакції СБУ і Нацполіції блогерку вдалося затримати відразу після публікації відео. Незалежні експертизи підтвердили, що висловлювання підозрюваної мають ознаки кримінального правопорушення за статтею 436-2 ККУ — виправдовування та заперечення агресії РФ.

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"Свій акаунт у ТікТоку вона використовувала для героїзації окупантів, у тому числі бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".Також зловмисниця публічно заперечувала воєнні злочини рашистів під час тимчасової окупації Київської області", — йдеться в повідомлені.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності. За ці дії їй загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала коригувальника дронів, який наводив ворожі удари по Миколаєву та Одесі.

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