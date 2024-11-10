В Молдові впали два російські безпілотники-приманки: як відреагувала влада

В країні "рішуче засудили" дії РФ.
Молдова рішуче засудила агресивні вторгнення і вкотре заявила про засудження жорстокої війни Росії проти України після виявлення двох російських БпЛА.
Про це йдеться у пості очільника МЗС Молдови Міхая Попшоя у соцмережі "Х".
Дрони-приманки впали на території Молдови після нічної російської атаки України.
Очільник МЗС підтвердив, що приманки використовують "з метою введення в оману протиповітряної оборони України".
"Ворожі БпЛА наразили на небезпеку життя молдован, порушивши повітряний простір Молдови... Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і знову заявляємо про засудження жорстокої війни Росії проти України", – сказав очільник МЗС Молдови.
Нагадаємо, війська РФ щодоби атакують Україну "Шахедами" і застосовують нові дешеві БпЛА з фанери і пінопласту. Саме такі дрони відволікають увагу ППО і мобільних вогневих груп.
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