Массированная атака РФ: реальная угроза или продуманная ИПСО

Утром 20 ноября посольство США предупреждало о массированной атаке россиян по Украине. По соображениям безопасности ведомство было закрыто, а своим сотрудникам рекомендовало не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытие.

Впоследствии, в соцсетях и различных Telegram-каналах шла информация якобы от Главного управления разведки Министерства обороны Украины об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам 20 ноября. В СНБО, МИД, в том числе и на болотах, отреагировали на эту ситуацию.

Массированный удар от россиян – это прием для сеяния паники среди украинцев или реальная угроза? Детальнее – читайте в материале от ТСН.ua.

В Киеве приостановили работу некоторые посольства

В столице Украины, из-за предупреждения о вероятной угрозе, временно закрылись посольства не только США, но и Испании, Италии и Греции.

Посольство Казахстана призвало своих граждан избегать зон активных боевых действий или полностью покинуть страну.

"В связи с частыми артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками в Украине в целях безопасности Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину", – говорится в заявлении.

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Польские дипломаты остались работать в привычном режиме с учетом повышенного риска российских обстрелов.

"Это один из видимых признаков солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу", – написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в сети "Х".

Представители Еврокомиссии в Украине не принимали дополнительных мер безопасности 20 ноября и продолжали работать.

"Я могу лишь сказать, что со стороны представительства ЕС мы не принимаем никаких дополнительных конкретных мер безопасности, поскольку мы уже работаем в среде, которая очень рискованна. Мы видим, что Путин продолжает свою агрессию путем масштабных атак по всей Украине, поэтому мы действуем при этих обстоятельствах с тем уровнем готовности, который у нас есть", – отметил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

РосСМИ сообщили, что в Кремле не комментируют предупреждение посольства США о возможной ракетной угрозе в Киеве.

В украинских соцсетях распространялась российская ИПСО

В различных соцсетях утром 20 ноября распространялась информация о предполагаемом массированном ударе от России. Различные паблики, в том числе и в Telegram-каналах, также распространяли это сообщение.

В частности, речь шла о том, что враг готовит наносить удар после 14:30 часов с применением флотилии, авиации и баллистических установок. А также ударными беспилотниками в большом количестве

"Враг планирует нанести удар по энергетическим, газораспределительным узлам, а также по стратегически важным объектам гражданской инфраструктуры", – говорилось в одном из Telegram-каналов.

ИПСО россиян в телеграмм-канале

Использовали похожее сообщение, посланное, якобы на основе собранных данных от ГУР МО Украины:

"Всем подчиненным компетентным службам. Согласно разведанным полученным ГУР МОУ по радоперехватам 20.11.2024 после 14:30 по киевскому времени будет нанесен массированный комбинированный ракетный удар со своей имеющейся флотилии, авиации, баллистических пусковых систем, "градов" сообщении.

ИПСО россиян в Telegram

Однако Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло эту информацию, и отметило, что Россия в очередной раз проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины.

Угроза обстрелов – информационное нагнетание среди населения

Министерство иностранных дел прокомментировало ситуацию с массовыми сообщениями о вероятной угрозе со стороны России 20 ноября. Там заявили, что обстрелы являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней. Партнеры должны реагировать на эти сообщения без дополнительного нагнетания.

"В этот 1001-й день полномасштабного вторжения угроза российских обстрелов так же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней. Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001-й день, равно как и в предыдущие тысячу дней, без какой-либо какого дополнительного информационного нагнетания", – говорится в заявлении министерства.

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Как прокомментировал ситуацию руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, РФ готова нанести удар каждый день, ведь россияне совершили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Речь идет о ракетах Х-101, которые в РФ продолжают производить, а также ракеты "Калибр" и баллистику.

"Для обстрелов в РФ готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также складах. Также корабли. Раньше это сообщали уже. Соответственно, это нужно понимать и всегда помнить, структурам продумывать меры безопасности, людям – реагировать на тревоги", – говорится в заявлении Коваленко.

Россия может ударить никогда

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире "КИЕВ24" рассказал, что армия РФ может нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников "Shahed" и сотней ракет одновременно.

По его словам, россияне могут организовать и продолжать системное влияние из-за периодических воздушных атак. Возможно, не каждый день, но какими-то перерывами", – подчеркнул военный.

Соглашается с таким мнением военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что РФ в эти выходные впервые за два месяца нанесла массированный ракетный удар, и может повторить его никогда.

Как рассказал эксперт в комментарии для ТСН.ua, россияне могут провести четыре-пять массированных ракетно-шахедных ударов в течение пяти дней или с определенным интервалом. По словам Жданова, самые желанные цели россиян – это украинская энергетика.

"Дело в том, что эта идея-фикс "погасить Украину и отправить нас с вами в блекаут, она, к сожалению, в Кремле засела как та дурацкая мысль в голове", — рассказал эксперт.

Однако эксперт не исключает вероятность массированного ракетного удара, в частности, он отметил, что посольство США, скорее всего, имеет конкретную разведывательную информацию.

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“Для отражения атак у нас в принципе все есть. Мы максимально стараемся не применять ракетные комплексы против атак "Шахедами". Поэтому у нас сегодня в шесть утра только начались "отбои" в Киеве и областях. Всю ночь "Шахеды" гоняли. Мы стараемся сбивать их не ракетами, а мобильными группами, сохраняя боезапасы. Через два месяца мы немного накопили”, – говорит Олег Жданов.

По его словам, вероятно готовящуюся атаку не стоит называть ответом на первый удар ATACMS по России. Ведь обычно ответные удары проводятся сразу.

Следует заметить, по состоянию на 17:52 в Украине массированной атаки от РФ не зафиксировано.

Напомним, что 17 ноября Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.

Закрытие ряда посольств, удары по РФ и особая футболка сборной. Новости ТСН 18:00 20 ноября

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