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Посольство США предупредило о мощной атаке РФ по Украине сегодня

Посольство США предупредило о мощной атаке РФ по Украине сегодня

Украине грозит масированная атака 20 ноября/Коллаж ТСН.ua

По соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам приказано спрятаться на месте.

Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке по Украине 20 ноября.

Об этом сообщается на сайте посольства.

В дипломатическом ведомстве обратились к гражданам США в Украине с уведомлением.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. По соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано спрятаться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в заявлении.

В дипведомстве также сообщили о действиях, которые необходимо выполнить:

  • следить за обновлениями в местных СМИ,
  • определить места расположения укрытий перед любой воздушной тревогой,
  • немедленно спрятаться, если объявлена воздушная тревога,
  • следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

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