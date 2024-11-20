Посольство США предупредило о мощной атаке РФ по Украине сегодня

По соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам приказано спрятаться на месте.

Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке по Украине 20 ноября.

Об этом сообщается на сайте посольства.

В дипломатическом ведомстве обратились к гражданам США в Украине с уведомлением.

Также читайте В Киеве упали обломки дронов: в одном из районов загорелась квартира

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. По соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано спрятаться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в заявлении.

В дипведомстве также сообщили о действиях, которые необходимо выполнить:

следить за обновлениями в местных СМИ,

определить места расположения укрытий перед любой воздушной тревогой,

немедленно спрятаться, если объявлена воздушная тревога,

следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Читайте также: