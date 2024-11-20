Посольство США предупредило о мощной атаке РФ по Украине сегодня

По соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам приказано спрятаться на месте.
Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке по Украине 20 ноября.
Об этом сообщается на сайте посольства.
В дипломатическом ведомстве обратились к гражданам США в Украине с уведомлением.
"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. По соображениям осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано спрятаться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в заявлении.
В дипведомстве также сообщили о действиях, которые необходимо выполнить:
- следить за обновлениями в местных СМИ,
- определить места расположения укрытий перед любой воздушной тревогой,
- немедленно спрятаться, если объявлена воздушная тревога,
- следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
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