Посольство США попередило про потужну атаку РФ по Україні сьогодні

З міркувань обережності посольство буде зачинено, а співробітникам наказано сховатися на місці.

Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку по Україні 20 листопада.

Про це повідомляється на сайті посольства.

У дипломатичному відомстві звернулися до громадян США в Україні з попередженням.

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"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинено, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться в заяві.

У дипвідомстві також повідомили про дії, які необхідно виконати:

стежити за оновленнями у місцевих ЗМІ,

визначити місця розташування укриттів перед будь-якою повітряною тривогою.

негайно сховайтися, якщо оголошено повітряну тривогу,

дотримуватися вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.

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