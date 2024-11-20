Посольство США попередило про потужну атаку РФ по Україні сьогодні

З міркувань обережності посольство буде зачинено, а співробітникам наказано сховатися на місці.
Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку по Україні 20 листопада.
Про це повідомляється на сайті посольства.
У дипломатичному відомстві звернулися до громадян США в Україні з попередженням.
"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркувань обережності посольство буде зачинено, а співробітникам посольства наказано сховатися на місці. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", – йдеться в заяві.
У дипвідомстві також повідомили про дії, які необхідно виконати:
- стежити за оновленнями у місцевих ЗМІ,
- визначити місця розташування укриттів перед будь-якою повітряною тривогою.
- негайно сховайтися, якщо оголошено повітряну тривогу,
- дотримуватися вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
Читайте також: