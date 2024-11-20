Россияне держат в Черном и Средиземном морях девять ракетоносителей: сколько "Калибров" на бортах

Нет кораблей в Азовском море.
Утром 20 ноября войска агрессорки России вывели в Черное и Средиземное море девять кораблей. Среди них есть носители крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
В акватории Черного моря находится шесть русских кораблей. Все они являются носителями "Калибров" с общим залпом до 23 ракет. К Средиземному морю оккупанты вывели три ракетоносителя. Их общий залп до 24 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
Напомним, 20 ноября 2024 года Генштаб обновил данные о потерях РФ. Так, ВСУ уничтожили 725740 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1690 военных.
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