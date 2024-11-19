Курс валют на 20 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к доллару.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 20 ноября. Доллар потерял в цене несколько копеек.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,33(-4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,69 (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,09 (+1 коп.)
Как сообщалось, 19 ноября Верховная Рада одобрила государственный бюджет-2025. В частности, в бюджете на 2025-й расходы на образование составят почти 199 млрд грн, а на медицину – 217 млрд грн.