Курс валют на 20 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна ослабла по отношению к доллару.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 20 ноября. Доллар потерял в цене несколько копеек.

Курсы валют на 20 ноября. / Фото: pixabay.com

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,33(-4 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,69 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,09 (+1 коп.)

Как сообщалось, 19 ноября Верховная Рада одобрила государственный бюджет-2025. В частности, в бюджете на 2025-й расходы на образование составят почти 199 млрд грн, а на медицину – 217 млрд грн.

Бюджет-2025: Верховная Рада приняла в первом чтении приоритет безопасности и обороны

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