Верховная Рада приняла государственный бюджет-2025

Во вторник, 19 ноября, Верховная Рада одобрила в целом проект государственного бюджета 2025 года. Поддержали документ 257 депутатов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны. Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн. Рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия. Предусмотрено 739 млрд грн. Будет больше финансирования на модернизацию нашего оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов", – сообщил глава Кабмина.

Второй приоритет бюджета – поддержка граждан. Так, по словам Шмыгаля, в марте запланирована индексация пенсий. В общей сложности на программы помощи в социальной сфере предусмотрено почти 421 млрд грн.

В бюджете на 2025-й расходы на образование составят почти 199 млрд грн, а на медицину – 217 млрд грн.

"В обеих сферах запланированы важные проекты модернизации и развития. На обновление медицинских учреждений, приобретение современного оборудования и создание реабилитационных центров предусмотрено 10,7 млрд грн. На модернизацию образовательных учреждений и обустройство укрытий дополнительно предусмотрено 17,5 млрд грн", — сообщил премьер-министр. ер.

Также власти продолжают поддерживать регионы и общины. Благодаря этому в следующем году ресурс местных бюджетов вырастет на 15%.

"В условиях ограниченных ресурсов этот бюджет четко определяет приоритеты. Оборона, безопасность, поддержка людей, развитие и восстановление страны", – добавил Денис Шмигаль.

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