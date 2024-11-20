Украина впервые ударила Storm Shadow по РФ – Bloomberg

Украинские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP франко-британского производства поразили военный объект на территории РФ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, сообщил, что использование ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ было одобрено в ответ на привлечение военных КНДР к боевым действиям в войне против Украины.

В Лондоне расценили этот шаг Москвы и Пхеньяна как эскалацию конфликта.

По информации российских пабликов, Украина нанесла удар по военным целям в районе населенного пункта Марьино Курской области.

Напомним, США дали "зеленый свет" Украине по применению британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. В то же время в Британии избегают комментариев по поводу разрешения на удары по России ракетами Storm Shadow.

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