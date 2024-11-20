Україна вперше вдарила Storm Shadow по РФ – Bloomberg

Уражено військовий об'єкт у Курській області РФ.
Українські крилаті ракети Storm Shadow/SCALP франко-британського виробництва уразили військовий об'єкт на території РФ.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власне джерело.
Співрозмовник видання, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання, повідомив, що використання ракет Storm Shadow для ударів по території РФ було схвалено у відповідь на залучення військових КНДР до бойових дій у війну проти України.
У Лондоні розцінили цей крок Москви та Пхеньяна як ескалацію конфлікту.
За інформацією російських пабліків, Україна завдала удару по військових цілях у населеному пункті Мар'їно Курської області.
Нагадаємо, США дали "зелене світло" Україні щодо застосування британських ракет Storm Shadow для ударів углиб російської території. Водночас у Британії уникають коментарів щодо дозволу на удари по Росії ракетами Storm Shadow.
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