Карпати накрив сніговий шторм: ДСНС попередила про небезпеку

У горах діє штормове попередження
В Івано-Франківській області на Чорногірському хребті, зокрема на вершині Піп Іван, триває сніговий шторм.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Високогір’я знову під впливом погіршення погодних умов: хмарно, туман, обмежена видимість. У горах також діє штормове попередження!
Нагадаємо, у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки.
Також ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні значно погіршиться погода.
Водночас метеорологиня шокувала заявою про різку зміну клімату.
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