Карпати накрив сніговий шторм: ДСНС попередила про небезпеку

В Івано-Франківській області на Чорногірському хребті, зокрема на вершині Піп Іван, триває сніговий шторм.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Високогір’я знову під впливом погіршення погодних умов: хмарно, туман, обмежена видимість. У горах також діє штормове попередження!

Нагадаємо, у Львові оголосили підвищений рівень небезпеки.

Також ми писали, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні значно погіршиться погода.

Водночас метеорологиня шокувала заявою про різку зміну клімату.

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