У Львові оголосили підвищений рівень небезпеки

На Львівщині прогнозують дощ, мокрий сніг і сильні пориви вітру.

У Львові та Львівській області 20 листопада очікується суттєве погіршення погоди: прогнозують дощі, сніг, мокрий сніг та сильний поривчастий вітер. У зв’язку з несприятливими погодними умовами на Львівщині оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Про небезпечні погодні умови попередив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У Львові прогнозуються сильні пориви вітру швидкістю 17-22 м/с. Протягом дня йтиме інтенсивний дощ, який поступово переходитиме у мокрий сніг та сніг. Можливе налипання мокрого снігу, а на деяких ділянках доріг утвориться ожеледиця.

На території Львівської області також прогнозуються пориви вітру 17-22 м/с, а подекуди вдень до 25 м/с. Удень очікується значний дощ, який переходитиме у мокрий сніг та сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, а на окремих ділянках доріг утвориться ожеледиця.

Нагадаємо, 20 листопада в Києві очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с, що відповідає жовтому рівню небезпеки.