Во Львове объявили повышенный уровень опасности

Во Львове и Львовской области 20 ноября ожидается существенное ухудшение погоды: прогнозируется дождь, снег, мокрый снег и сильный порывистый ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями во Львовской области объявлен И уровень опасности – желтый.

Об опасных погодных условиях предупредил Львовский региональный центр гидрометеорологии.

Во Львове прогнозируются сильные порывы ветра скоростью 17-22 м/с. В течение дня будет идти интенсивный дождь, постепенно переходящий в мокрый снег и снег. Возможно налипание мокрого снега, а на некоторых участках дорог образуется гололедица.

На территории Львовской области также прогнозируются порывы ветра 17-22 м/с, а кое-где днем до 25 м/с. Днем ожидается сильный дождь, который проходит в мокрый снег и снег. Местами возможно налипание мокрого снега, а на отдельных участках дорог образуется гололедица.

Напомним, 20 ноября в Киеве ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, что соответствует желтому уровню опасности.