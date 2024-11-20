Випередили ворога: генерал Баргилевич про наступ на Курщину

Курська операція Сил оборони була необхідна, щоб запобігти наступу РФ на півночі Україну у Сумській області.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал Анатолій Баргилевич в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, у травні розвідка підтвердила, що ворог планував наступати на Сумському напрямку з Курської області для створення 20-30-кілометрової так званої "буферної зони" на півночі України. Це мало стати продовженням наступу росіян на Харківському напрямку, який розпочався у травні 2024 року.

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"Саме тому було ухвалене рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника", – пояснив Баргилевич.

На його думку, завдяки Курській операції ЗСУ випередили ворога.

За інформацією очільника Генштабу, станом на сьогодні на Курщині воює близько 50 тис. елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська. Крім того, туди ж пригнали майже 11 тис. північнокорейських військових.

Баргилевич прозвітував, що за майже три місяці операції, станом на листопад, втрати РФ на Курському напрямку в особовому складі становлять майже 21 тисячу особового складу, з них: ліквідовано майже – 8 тисяч, більше 700 окупантів взяли в полон. Знищено понад тисячу одиниць озброєння і військової техніки ворога.

"Для них (керівництва Росії – ред.) це принципове питання, Курська область. Там тривають інтенсивні бої. Порівняно з іншими напрямками, на Курщині доволі важкі бої. Всі розуміють, що там воює не просто піхота, а елітна російська піхота, десантники. Але ми там позиції тримаємо", – підсумував очільник Генштабу.

Раніше у західних ЗМІ з'явилася інформація, що Росія не починатиме переговорів, доки не поверне під контроль Курщину.

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