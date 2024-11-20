В Румынии разоблачили сеть по подделке документов, которой пользовались украинцы

Только в одной коммуне в Ботошане было сделано 10 000 фальшивых документов.

Огромную сеть предоставления поддельных документов россиянам, украинцам и молдаванам разоблачила прокуратура на востоке Румынии. В ее состав входили чиновники двух мэрий.

Об этом сообщает издание Digi24 со ссылкой на генеральную прокуратуру Румынии.

В среду, 20 ноября, состоялось 90 обысков по делу, в котором государственные служащие провинции Ботошань подозреваются в получении взяток за выдачу фальшивых документов, удостоверяющих личность, для граждан из Республики Молдова, Украины и России.

Фальшивые документы свидетельствовали о проживании лиц по разным адресам, без ведома владельцев, путем составления ложных справок. В некоторых документах были изменены фамилии, дата рождения или другие данные покупавших их людей.

Только в одной коммуне в Ботошане было сделано 10 000 таких документов. За выдачу поддельных справок злоумышленники получали от 350 до 400 евро.

Для регистрации иностранных граждан румынские чиновники использовали заброшенные дома, владельцы которых скончались или уехали из страны.

Напомним, в конце августа этого года в румынском уезде Ботошани, недалеко от границы с Украиной, нашли мертвого 26-летнего украинца с огнестрельным ранением. Полиция приступила к расследованию обстоятельств его смерти.

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