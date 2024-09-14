Время наступило: Сибига призвал ЕС содействовать разработке программ для возвращения беженцев

МИД Украины активно работает с Еврокомиссией над разработкой инициатив, поощряющих украинцев вернуться в Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии заявил, что пора начать разработку программ ЕС для возвращения украинцев домой. Однако для их реализации изначально необходимо создать надлежащие условия в Украине.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Сибига добавил, что МИД уже работает с европейскими коллегами над вопросом создания таких условий и возвращения украинских граждан, выехавших за пределы страны из-за войны.

"Уже пора ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть в повестке дня", – отметил министр.

По словам Сибиги, его ведомство продолжает активную работу с Еврокомиссией по разработке инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться в Украину. Министр считает, что, прежде всего, необходимо создать "позитивную мотивацию", чтобы украинские беженцы за рубежом сознательно выбирали возвращение на родину вместо эмиграции.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что процесс возвращения украинцев должен быть организован и скоординирован. Именно для реализации этой стратегии будет создано Министерство возвращения украинцев.

Читайте также: