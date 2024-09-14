Удары вглубь России: Шольц сообщил, даст ли добро

Олаф Шольц подчеркнул, что он в любом случае будет придерживаться своего отказа позволить Украине использовать немецкое оружие дальнего радиуса действия для атак на цели в глубине России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволит Украине бить по России немецким оружием, даже если другие страны дадут такие разрешения.
Об этом Шольц сообщил во время общения с гражданами в городе Пренцлау в Браденбурге, пишет Welt.
Канцлер подчеркнул, что он в любом случае будет придерживаться своего отказа разрешить Украине использовать немецкое оружие дальнего радиуса действия для атак на цели в глубине России.
"Это остается в силе. Именно поэтому я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны решат иначе… Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема", – сказал Шольц.
Комментируя сообщения о том, что США могут снять существующие ограничения, он также отметил, что не все спекуляции правдивы.
Напомним, Германия приняла окончательное решение по поставкам Taurus Украине.
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