Удары вглубь России: Шольц сообщил, даст ли добро

Олаф Шольц подчеркнул, что он в любом случае будет придерживаться своего отказа позволить Украине использовать немецкое оружие дальнего радиуса действия для атак на цели в глубине России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволит Украине бить по России немецким оружием, даже если другие страны дадут такие разрешения.

Об этом Шольц сообщил во время общения с гражданами в городе Пренцлау в Браденбурге, пишет Welt.

Канцлер подчеркнул, что он в любом случае будет придерживаться своего отказа разрешить Украине использовать немецкое оружие дальнего радиуса действия для атак на цели в глубине России.

"Это остается в силе. Именно поэтому я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны решат иначе… Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема", – сказал Шольц.

Комментируя сообщения о том, что США могут снять существующие ограничения, он также отметил, что не все спекуляции правдивы.

Напомним, Германия приняла окончательное решение по поставкам Taurus Украине.

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