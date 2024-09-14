Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Давим на Россию": Зеленский рассказал о ходе Курской операции

"Давим на Россию": Зеленский рассказал о ходе Курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Президент поблагодарил за храбрость все боевые бригады, которые пополняют обменный фонд для нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, получил доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о действиях украинской армии в Курской области РФ и реакции врага.

Об этом он сообщил в ходе традиционного вечернего обращения.

“Как это и было предсказано, защищаем наш фундаментальный интерес – приблизить мир. Давим на Россию и делаем все, чтобы война чувствовалась там, откуда ее принесли в Украину”, — рассказал он о ходе Курской операции.

При этом президент поблагодарил за храбрость все боевые бригады, которые пополняют обменный фонд для нашего государства.

"В частности, наша операция в Курской области дала необходимый толчок", — подчеркнул он.

Напомним, в субботу, 14 сентября, прошел обмен пленными. Украина вернула домой еще 103 защитника. Среди освобожденных – более 20 офицеров.

Давим! Это должно ощущаться на фронте - Зеленский

Давим! Это должно ощущаться на фронте - Зеленский

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация