Опубликован рейтинг стран по качеству жизни: на каком месте Украина

Опубликован рейтинг стран по качеству жизни. В первой половине 2024 года Люксембург стал лидером рейтинга по качеству жизни, в то время как Нигерия заняла последнее место среди 83 стран.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг качества жизни среди стран международного проекта Numbeo.

Топ-10 стран по качеству жизни

1 место: Люксембург – высокие показатели покупательной способности, безопасности и качества здравоохранения;

2 место: Нидерланды – сильная экономика и высокий уровень жизни;

3 место: Дания – отличается превосходной социальной поддержкой и безопасностью;

4 место: Оман – высокий уровень безопасности и покупательной способности;

5 место: Швейцария – известная стабильностью и прекрасной системой здравоохранения;

6 место: Финляндия – сильная социальная защита и качество жизни;

7 место: Исландия – стабильная экономика и социальная поддержка;

8 место: Австрия – сочетание безопасности, здоровья и экономической стабильности;

9 место: Норвегия – высокий уровень жизни и социальной защиты;

10 место: Швеция – стабильная экономика и высокий уровень жизни.

Украина заняла 66 место по уровню жизни среди 83 стран. Наша страна имеет стабильный, но более низкий уровень жизни по сравнению с европейскими странами.

Интересно, что в 2020 году по качеству жизни Украина занимала 65-е место. То есть полномасштабное вторжение не повлекло за собой резкого падения страны в рейтинге. Согласно оценкам, произошло и определенное улучшение, в частности, в области здравоохранения.



В то же время, Россия и Беларусь расположились выше в рейтинге и занимают 65 и 52 места соответственно.

Аналитики дают оценку странам по климату, загрязнению, покупательной способности, ценам на жилье, стоимости жизни и иногда на дорогу на работу.

Напомним, Украина поднялась наивысшее за последнее десятилетие в рейтинге сильнейших паспортов, заняв 30 место.

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