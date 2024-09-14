Опубликован рейтинг стран по качеству жизни: на каком месте Украина

Украина заняла 66 место по уровню жизни среди 83 стран.
Опубликован рейтинг стран по качеству жизни. В первой половине 2024 года Люксембург стал лидером рейтинга по качеству жизни, в то время как Нигерия заняла последнее место среди 83 стран.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг качества жизни среди стран международного проекта Numbeo.
Топ-10 стран по качеству жизни
1 место: Люксембург – высокие показатели покупательной способности, безопасности и качества здравоохранения;
2 место: Нидерланды – сильная экономика и высокий уровень жизни;
3 место: Дания – отличается превосходной социальной поддержкой и безопасностью;
4 место: Оман – высокий уровень безопасности и покупательной способности;
5 место: Швейцария – известная стабильностью и прекрасной системой здравоохранения;
6 место: Финляндия – сильная социальная защита и качество жизни;
7 место: Исландия – стабильная экономика и социальная поддержка;
8 место: Австрия – сочетание безопасности, здоровья и экономической стабильности;
9 место: Норвегия – высокий уровень жизни и социальной защиты;
10 место: Швеция – стабильная экономика и высокий уровень жизни.
Украина заняла 66 место по уровню жизни среди 83 стран. Наша страна имеет стабильный, но более низкий уровень жизни по сравнению с европейскими странами.
Интересно, что в 2020 году по качеству жизни Украина занимала 65-е место. То есть полномасштабное вторжение не повлекло за собой резкого падения страны в рейтинге. Согласно оценкам, произошло и определенное улучшение, в частности, в области здравоохранения.
В то же время, Россия и Беларусь расположились выше в рейтинге и занимают 65 и 52 места соответственно.
Аналитики дают оценку странам по климату, загрязнению, покупательной способности, ценам на жилье, стоимости жизни и иногда на дорогу на работу.
Напомним, Украина поднялась наивысшее за последнее десятилетие в рейтинге сильнейших паспортов, заняв 30 место.
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