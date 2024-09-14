Угроза баллистики: в Одессе и области раздаются взрывы

Перед взрывами командование Воздушных сил сообщило об угрозе баллистики.
В Одессе и Одесской области вечером в субботу, 14 сентября, раздаются взрывы.
Об этом сообщают пользователи в Сети.
Информацию о взрыве в Одессе подтвердил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.
"В городе слышен взрыв!" – написал он.
Перед этим командование Воздушных сил сообщило об угрозе баллистики.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении Воздушных сил.
Напомним, минувшей ночью российская армия атаковала Одессу "Шахедами". Тогда оккупанты запустили дроны из временно аннексированного Крыма.