Угроза баллистики: в Одессе и области раздаются взрывы

Перед взрывами командование Воздушных сил сообщило об угрозе баллистики.

В Одессе и Одесской области вечером в субботу, 14 сентября, раздаются взрывы.

Об этом сообщают пользователи в Сети.

Информацию о взрыве в Одессе подтвердил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

"В городе слышен взрыв!" – написал он.

Перед этим командование Воздушных сил сообщило об угрозе баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении Воздушных сил.

Напомним, минувшей ночью российская армия атаковала Одессу "Шахедами". Тогда оккупанты запустили дроны из временно аннексированного Крыма.

Массированная атака дронов на Одессу! Есть попадания и повреждения!

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