Загроза балістики: в Одесі та області лунають вибухи

Перед вибухами командування Повітряних сил повідомило про загрозу балістики.

В Одесі та Одеській області ввечері у суботу, 14 вересня, лунають вибухи.

Про це повідомляють користувачі у Мережі.

Інформацію про вибух в Одесі підтвердив мер міста Геннадій Труханов у Telegram.

"В місті чутно вибух!" – написав він.

Перед цим командування Повітряних сил повідомило про загрозу балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу!" – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія атакувала Одесу "Шахедами". Тоді окупанти запустили дрони з тимчасово анексованого Криму.

Масована атака дронів на Одесу! Є влучання і пошкодження!

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