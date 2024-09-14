Загроза балістики: в Одесі та області лунають вибухи

Перед вибухами командування Повітряних сил повідомило про загрозу балістики.
В Одесі та Одеській області ввечері у суботу, 14 вересня, лунають вибухи.
Про це повідомляють користувачі у Мережі.
Інформацію про вибух в Одесі підтвердив мер міста Геннадій Труханов у Telegram.
"В місті чутно вибух!" – написав він.
Перед цим командування Повітряних сил повідомило про загрозу балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу!" – йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Нагадаємо, минулої ночі російська армія атакувала Одесу "Шахедами". Тоді окупанти запустили дрони з тимчасово анексованого Криму.