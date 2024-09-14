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Росіяни вдарили по Україні безпілотниками: скільки дронів збила ППО

Росіяни вдарили по Україні безпілотниками: скільки дронів збила ППО

ППО. / Фото: Associated Press

Кілька дронів було локаційно втрачено.

Вночі проти 14 вересня російські військові атакували Україну ударними безпілотниками типу "Shahed". Було виявлено 76 дронів. ППО знищили 72 БпЛА.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запускали безпілотники з російського Курська і Єйська, а також Чауди в анексованому Криму. 

"В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що два "Shahed локаційно втрачені на території України, а два – повернулися до РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі РФ потужно атакувала "Шахедами". У багатьох регіонах працювала ППО.

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