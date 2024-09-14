Россияне ударили по Украине беспилотниками: сколько дронов сбило ПВО

Несколько дронов было локационно потеряно.

В ночь на 14 сентября российские военные атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed". Было обнаружено 76 дронов. ПВО уничтожили 72 БПЛА.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запускали беспилотники из российского Курска и Ейска, а также Чауды в аннексированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя сбиты 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что два Shahed локационно потеряны на территории Украины, а два – вернулись в РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью РФ мощно атаковала "Шахедами". Во многих регионах работала ПВО.

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