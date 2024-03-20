Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мировой рейтинг счастья 2024: кто возглавил и на каком месте Украина

Мировой рейтинг счастья 2024: кто возглавил и на каком месте Украина

Названа страна, возглавившая мировой рейтинг счастья. Фото: X (Twitter)

Тесная связь с природой и здоровый баланс между работой и личной жизнью способствуют лидерству в мировых рейтингах счастья.

Ежегодный отчет World Happiness Report признал Финляндию самой счастливой страной мира уже седьмой год. Украина тем временем за год опустилась на 13 ступенек и заняла 105 место в рейтинге.

Об этом говорится в отчете World Happiness Report.

По результатам исследования, лидером по уровню счастья в мире остается Финляндия. Ее соседи – Дания, Исландия и Швеция – также сохраняют свои места в первой десятке.

Отмечается, что лидерство в мировых рейтингах счастья способствует тесной связи с природой и здоровому балансу между работой и личной жизнью в этих странах. В то же время, рост ощущения несчастья, особенно среди молодежи, привел к тому, что другие западные страны опустились в рейтинге.

Так, США и Германия впервые выпали из первой двадцатки с момента публикации первого отчета более 10 лет назад. Их места заняли Коста-Рика и Кувейт на 12 и 13 ступенях рейтинга соответственно.

Наибольший рост уровня счастья был зафиксирован в Сербии, Болгарии и Латвии. Афганистан находится на последнем месте. Украина в этом году заняла 105 место, опустившись на 13 ступеней по сравнению с прошлогодним отчетом.

Отчет основывается на данных глобального опроса людей более чем в 140 странах мира. Страны ранжируются по уровню счастья на основе их средних оценок жизни за три предыдущих года, в этом случае с 2021 по 2023 год. Учитывают такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция.

Обнародование отчета совпадает с Международным днем счастья, который отмечается 20 марта.

Топ 20 самых счастливых стран мира 2024 года:

  1. Финляндия

  2. Дания

  3. Исландия

  4. Швеция

  5. Израиль

  6. Нидерланды

  7. Норвегия

  8. Люксембург

  9. Швейцария

  10. Австралия

  11. Новая Зеландия

  12. Коста-Рика

  13. Кувейт

  14. Австрия

  15. Канада

  16. Бельгия

  17. Ирландия

  18. Чехия

  19. Литва

  20. Соединенное Королевство

Ранее мы писали, что британская исследовательская компания Institute for Quality of Life проанализировала сотни городов мира и составила рейтинг самых счастливых в 2023 году.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Следующая публикация