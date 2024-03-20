Мировой рейтинг счастья 2024: кто возглавил и на каком месте Украина

Тесная связь с природой и здоровый баланс между работой и личной жизнью способствуют лидерству в мировых рейтингах счастья.
Ежегодный отчет World Happiness Report признал Финляндию самой счастливой страной мира уже седьмой год. Украина тем временем за год опустилась на 13 ступенек и заняла 105 место в рейтинге.
Об этом говорится в отчете World Happiness Report.
По результатам исследования, лидером по уровню счастья в мире остается Финляндия. Ее соседи – Дания, Исландия и Швеция – также сохраняют свои места в первой десятке.
Отмечается, что лидерство в мировых рейтингах счастья способствует тесной связи с природой и здоровому балансу между работой и личной жизнью в этих странах. В то же время, рост ощущения несчастья, особенно среди молодежи, привел к тому, что другие западные страны опустились в рейтинге.
Так, США и Германия впервые выпали из первой двадцатки с момента публикации первого отчета более 10 лет назад. Их места заняли Коста-Рика и Кувейт на 12 и 13 ступенях рейтинга соответственно.
Наибольший рост уровня счастья был зафиксирован в Сербии, Болгарии и Латвии. Афганистан находится на последнем месте. Украина в этом году заняла 105 место, опустившись на 13 ступеней по сравнению с прошлогодним отчетом.
Отчет основывается на данных глобального опроса людей более чем в 140 странах мира. Страны ранжируются по уровню счастья на основе их средних оценок жизни за три предыдущих года, в этом случае с 2021 по 2023 год. Учитывают такие факторы, как ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и коррупция.
Обнародование отчета совпадает с Международным днем счастья, который отмечается 20 марта.
Топ 20 самых счастливых стран мира 2024 года:
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Финляндия
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Дания
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Исландия
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Швеция
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Израиль
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Нидерланды
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Норвегия
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Люксембург
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Швейцария
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Австралия
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Новая Зеландия
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Коста-Рика
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Кувейт
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Австрия
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Канада
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Бельгия
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Ирландия
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Чехия
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Литва
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Соединенное Королевство
Ранее мы писали, что британская исследовательская компания Institute for Quality of Life проанализировала сотни городов мира и составила рейтинг самых счастливых в 2023 году.
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