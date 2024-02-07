Названы самые счастливые города мира

В рейтинг попали 200 городов.
Британская исследовательская компания Institute for Quality of life проанализировала сотни городов мира и составила рейтинг самых счастливых в 2023 году.
Об этом говорится на официальном сайте.
Города в рейтинге разделили на три категории – золотые (1-23 место), серебряные (24-100) и бронзовые (101-200).
Их оценивали по следующим показателям: образование, инклюзивная политика, защита окружающей среды, экономика и мобильность, доступ к зеленым зонам, внедрение инноваций, природные условия и прочее, что влияет на чувство счастья людей.
Возглавил список датский город Орхус, за ним следуют Цюрих в Швейцарии и Ванкувер в Канаде.
10 самых счастливых городов мира 2023:
- Орхус, Дания – 1614,2 балла
- Цюрих, Швейцария – 1611
- Ванкувер, Канада – 1605
- Нью-Йорк, США – 1602
- Женева, Швейцария – 1599,9
- Монреаль, Канада – 1596,5
- Лондон, Великобритания – 1586,9
- Брисбен, Австралия – 1585,2
- Амстердам, Нидерланды – 1578,1
- Сан-Франциско, США – 1577,1
Напомним, ранее в Европе определили самые опасные города в 2023 году. Рейтинг возглавила популярная среди туристов столица Италии – город Рим.
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