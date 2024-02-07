Названы самые счастливые города мира

Британская исследовательская компания Institute for Quality of life проанализировала сотни городов мира и составила рейтинг самых счастливых в 2023 году.

Об этом говорится на официальном сайте.

Города в рейтинге разделили на три категории – золотые (1-23 место), серебряные (24-100) и бронзовые (101-200).

Их оценивали по следующим показателям: образование, инклюзивная политика, защита окружающей среды, экономика и мобильность, доступ к зеленым зонам, внедрение инноваций, природные условия и прочее, что влияет на чувство счастья людей.

Возглавил список датский город Орхус, за ним следуют Цюрих в Швейцарии и Ванкувер в Канаде.

10 самых счастливых городов мира 2023:

Орхус, Дания – 1614,2 балла Цюрих, Швейцария – 1611 Ванкувер, Канада – 1605 Нью-Йорк, США – 1602 Женева, Швейцария – 1599,9 Монреаль, Канада – 1596,5 Лондон, Великобритания – 1586,9 Брисбен, Австралия – 1585,2 Амстердам, Нидерланды – 1578,1 Сан-Франциско, США – 1577,1

Напомним, ранее в Европе определили самые опасные города в 2023 году. Рейтинг возглавила популярная среди туристов столица Италии – город Рим.

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