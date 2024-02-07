Названо найщасливіші міста світу

Британська дослідницька компанія Institute for Quality of life проаналізувала сотні міст світу та склала рейтинг найщасливіших 2023 року.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Міста в рейтингу поділили на три категорії – золоті (1-23 місце), срібні (24-100) і бронзові (101-200).

Їх оцінювали за такими показниками: освіта, інклюзивна політика, захист довкілля, економіка та мобільність, доступ до зелених зон, впровадження інновацій, природні умови та інше, що впливає на відчуття щастя людей.

Очолило список данське місто Орхус, за ним йдуть Цюрих у Швейцарії та Ванкувер у Канаді.

10 найщасливіших міст світу 2023 року:

Орхус, Данія – 1614,2 бала Цюрих, Швейцарія – 1611 Ванкувер, Канада – 1605 Нью-Йорк, США – 1602 Женева, Швейцарія – 1599,9 Монреаль, Канада – 1596,5 Лондон, Велика Британія – 1586,9 Брісбен, Австралія – 1585,2 Амстердам, Нідерланди – 1578,1 Сан-Франциско, США – 1577,1

Нагадаємо, раніше у Європі визначили найнебезпечніші міста 2023 року. Рейтинг очолила популярна серед туристів столиця Італії – місто Рим.

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