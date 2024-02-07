Ракетна атака по Києву – коли енергетики відновлять світло

У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено високовольтні лінії.
У Києві внаслідок ранкової ракетної атаки окупантів, через падіння уламків, зафіксовані пошкодження двох високовольтних ліній. Енергетики вже працюють над поверненням світла.
Про це повідомляє КМВА.
Так, протягом 3-4 годин будуть заживлені будинки, які наразі без світла, за резервними джерелами.
Нормальну роботу електромереж планують відновити до кінця дня, 7 лютого.
Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетного удару сталося аварійне відключення світла у Дніпровському районі.
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