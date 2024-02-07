Ракетная атака по Киеву – когда энергетики возобновят свет

В Киеве в результате ракетной атаки повреждены высоковольтные линии.

В Киеве в результате утренней ракетной атаки оккупантов, из-за падения обломков, зафиксированы повреждения двух высоковольтных линий. Энергетики уже работают над возвращением света.

Об этом сообщает КМВА.

Так, в течение 3-4 часов будут заживлены дома, которые без света, по резервным источникам.

Нормальную работу электросетей планируют возобновить до конца дня, 7 февраля.

Напомним, в Киеве в результате ракетного удара произошло аварийное отключение света в Днепровском районе.

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