Украина начала производить новый тип боеприпасов — эксочельник Минстратегпрома

По словам Камышина, за время его правления объемы оборонного производства в Украине выросли вдвое.

Украина начала производить собственные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, что раньше было невозможно для оборонной промышленности страны.

Об этом сообщил бывший министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью норвежскому изданию Nettavisen.

"Я не могу многое сказать, но мы начали собственное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", — отметил он.

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По словам Камышина, за время его правления объемы оборонного производства в Украине выросли вдвое.

"До конца года вырастет втрое. Продолжаем работать дальше", – сказал он.

Камышин также подчеркнул, что самой большой проблемой является отсутствие финансирования для увеличения производства оружия. Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса, по его словам, позволяют это сделать.

В мае 2024 года гендиректор предприятия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас сообщил, что Украина испытывает трудности с изготовлением снарядов стандарта НАТО калибра 155 мм, в частности, из-за нехватки пороха.

Напомним, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заверил, что Украина получит около 500 тысяч 155 мм артиллерийских боеприпасов до конца текущего 2024 года.

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