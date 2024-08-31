В Румынии застрелили 26-летнего украинца: подробности

В румынском уезде Ботошани, недалеко от границы с Украиной, утром 31 августа нашли 26-летнего украинца с огнестрельным ранением. Полиция приступила к расследованию обстоятельств его смерти.

Об этом сообщает издание News.ro.

Около восьми утра на экстренные службы поступил сигнал от мужчины из коммуны Джордже-Энеску в Ботошане, который сообщил о мертвом гражданине Украины в своем доме. Полиция прибыла на место и начала расследование. Установлено, что украинец приехал в Румынию несколько дней назад и договорился с хозяином о проживании в обмен на работу по хозяйству.

Утром в субботу хозяин нашел в доме мертвого украинца с огнестрельным ранением в голову. Рядом с телом было охотничье оружие.

Полиция Ботошани сообщила, что на месте происшествия продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Открыто уголовное производство по факту убийства и нарушения правил хранения оружия.

По данным источника News.ro в полиции, погибший мужчина попал в Румынию нелегально вместе с другим украинцем, и они якобы жили вместе. Пока неизвестно, где находится второй мужчина и есть ли он в списке подозреваемых в расследовании.

Напомним, в Польше жестоко убили украинца. Его тело расчленили и пытались сжечь, чтобы скрыть преступление, но не удалось. Подозреваемые уже задержаны.

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